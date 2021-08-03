Новый инфекционный корпус для лечения пациентов с коронавирусом открыли в Тольятти

"Система здравоохранения мобилизуется, <…> в том числе происходит перевооружение и использование новых современных технологий, зданий для лечения пациентов с COVID-19, включая реанимационную защиту. <…> Открытие по всей стране, а сегодня и в Тольятти, крайне необходимого корпуса - [это] серьезный шаг помощи всему населению", - отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, приехавший на церемонию открытия.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что на протяжении всего периода борьбы с коронавирусом Минздрав РФ уделяет большое внимание региону. По его словам, сейчас на территории Самарской области одновременно строятся или уже построены пять инфекционных корпусов.

Новый корпус в Тольятти начали строить в декабре 2020 года. Он состоит из приемно-диагностического блока, стационара на 50 коек, а также отделения реанимации на 20 коек. Палата оформлена в виде инфекционного бокса с индивидуальной системой вентиляции, санитарной комнатой, оснащенной душевой. При поступлении заболевшим будут проводить компьютерную томографию, обследование органов грудной клетки, а также ультразвуковое исследование сосудов, органов брюшной полости, эхокардиографию. После установки тяжести состояния больного его будут госпитализировать в инфекционное, реанимационное отделение или отделение интенсивной терапии.

Мурашко отметил, что в целом система здравоохранения сильно перевооружилась, включая блок диагностики инфекционных заболеваний. "Правительство выделило более 5 млрд рублей для того, чтобы выстроили новые лицензионные правила по диагностике инфекционных заболеваний. Сегодня в каждом регионе формируется мощная лаборатория по диагностике практически любого возбудителя", - отметил министр.

По данным Стопкоронавирус.рф, на 3 августа в Самарской области зарегистрировали более 77,7 тыс. случаев заражения. Медики вылечили около 71,5 тыс. пациентов, еще порядка 2,7 тыс. человек умерли.