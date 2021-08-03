Суд арестовал "скопинского маньяка" за участие в съемке видео в поддержку КПРФ

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Мировой суд назначил Виктору Мохову, известному как скопинский маньяк, 10 суток административного ареста за участие в съемке видеоролика в поддержку партии КПРФ, он полностью признал свою вину. Об этом ТАСС сообщили во вторник в секретариате судебного участка №31 судебного района Скопинского районного суда.

В конце июля в СМИ и Telegram-каналах появилось видео, на котором Виктор Мохов, одетый в футболку и кепку с символикой КПРФ, говорит о том, что поддерживает лидера партии Геннадия Зюганова. Представители регионального отделения КПРФ в Рязанской области заявили, что Мохов не имеет к партии никакого отношения и назвали видео провокацией. В секретариате суда ТАСС уточнили, что опубликованное решение касается участия Виктора Мохова в съемках видео с агитацией за КПРФ и лидера партии.

"Признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 19.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного ареста на срок 10 суток", - говорится в опубликованном решении суда.

Суд установил, что Мохов участвовал в съемке видеоролика. Как отмечается, участием в съемках Мохов повторно нарушил установленное ему административное ограничение, так как 1 апреля был признан виновным и получил штраф 1200 рублей за съемку в фильме журналистки Ксении Собчак. В ходе разбирательства по делу Мохов полностью признал вину, что стало смягчающим обстоятельством при вынесении решения.

Ранее Пугачевский районный суд Саратовской области установил в отношении Мохова административные ограничения в виде запрета на посещение мест проведения спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий на шесть лет, а также запретил ему участвовать в таких мероприятиях. Ему нельзя находиться вне своего места жительства с 22:00 до 06:00, за исключением времени нахождения на работе, запрещено выезжать за пределы Скопинского района без разрешения органа внутренних дел. Также ему необходимо являться четыре раза в месяц в орган внутренних дел по месту жительства для регистрации. В июне 2021 года Рязанский областной суд в апелляционной инстанции удовлетворил иск полиции об ужесточении мер административного надзора в отношении Мохова, запретив ему общение с представителями СМИ, в интернете, в также посещение мест общественного питания, в которых разрешено употребление алкоголя.

В 2005 году Мохов (1950 года рождения) Скопинским городским судом Рязанской области с учетом изменений, внесенных постановлением Пугачевского районного суда Саратовской области, был приговорен к 16 годам и 10 месяцам в исправительной колонии строгого режима за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Суд установил, что в 2000 году он похитил в Рязани двух девушек (14 и 17 лет), изнасиловал их и продержал в подвале хозяйственной постройки у своего дома в Скопине почти четыре года. В начале марта 2021 года он был освобожден после отбывания срока.