СМИ: Словакия не планирует прививать жителей страны от ковида третьей дозой вакцины

ПРАГА, 3 августа. /ТАСС/. Минздрав Словакии не планирует прививать жителей республики третьей дозой вакцины от коронавируса. Об этом сообщила во вторник словацкая газета Pravda .

Тем не менее, согласно изданию, ведомство разрабатывает систему онлайн-регистрации желающих на случай принятия властями решения о необходимости получения третьей дозы вакцины. Подготовкой специализированного сайта занимается Национальный центр медицинской информации.

Словацкие эпидемиологи заявляют о начале в республике, на территории которой распространяется штамм "дельта", третьей волны эпидемии коронавируса. При этом словаки не проявляют значительного интереса к вакцинации, которая началась 26 декабря прошлого года. Первую прививку в стране с населением около 5,5 млн граждан сделали около 2,3 млн жителей.