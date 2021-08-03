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Пандемия COVID-19

СМИ: Словакия не планирует прививать жителей страны от ковида третьей дозой вакцины

При этом Минздрав страны разрабатывает систему онлайн-регистрации желающих на случай изменения решения

ПРАГА, 3 августа. /ТАСС/. Минздрав Словакии не планирует прививать жителей республики третьей дозой вакцины от коронавируса. Об этом сообщила во вторник словацкая газета Pravda.

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Тем не менее, согласно изданию, ведомство разрабатывает систему онлайн-регистрации желающих на случай принятия властями решения о необходимости получения третьей дозы вакцины. Подготовкой специализированного сайта занимается Национальный центр медицинской информации.

Словацкие эпидемиологи заявляют о начале в республике, на территории которой распространяется штамм "дельта", третьей волны эпидемии коронавируса. При этом словаки не проявляют значительного интереса к вакцинации, которая началась 26 декабря прошлого года. Первую прививку в стране с населением около 5,5 млн граждан сделали около 2,3 млн жителей.

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СловакияПандемия COVID-19
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