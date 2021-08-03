Всероссийские проверочные работы пройдут в колледжах с 15 сентября по 9 октября

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Рособрнадзор впервые проведет всероссийские проверочные работы (ВПР) во всех колледжах с 15 сентября по 9 октября 2021 года, их будут писать студенты первых курсов, а также студенты, завершившие в предыдущем году освоение общеобразовательных предметов. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ведомства.

"Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки утверждено расписание проведения всероссийских проверочных работ для обучающихся организаций среднего профессионального образования (СПО). ВПР для обучающихся СПО в 2021-2022 учебном году проводятся впервые. Они будут проведены с 15 сентября по 9 октября во всех образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, независимо от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что писать проверочные работы будут студенты очной формы обучения: учащиеся первых курсов и те, кто завершил в предыдущем году освоение общеобразовательных предметов.

Расписание и формат

Студентам предстоит выполнить контрольные по профильным для осваиваемой ими специальности предметам, а также работы, оценивающие метапредметные результаты обучения. ВПР пройдут на бумажных бланках и с использованием компьютеров.

Колледжам следует провести проверочные работы по всем предметам с 15 по 28 сентября по удобному для них графику. ВПР по каждому учебному предмету для каждой из параллелей должна проводиться для всех обучающихся независимо от специальности в один день. Контрольные работы по иностранным языкам выполняются только на компьютерах.

Также в эти же сроки организации СПО проведут контрольные с оценкой метапредметных результатов обучения, если учебное заведение выбрало форму выполнения данных работ на бумажных бланках. Данные ВПР могут быть проведены и в компьютерной форме. В таком случае для студентов первых курсов они должны быть организованы с 27 сентября по 2 октября, для учащихся, завершивших освоение общеобразовательных предметов, - с 4 по 9 октября. ВПР в компьютерной форме могут проводиться образовательной организацией в течение нескольких дней.

Если колледж не может организовать ВПР на бумажных бланках в срок с 15 по 28 сентября, то предусмотрены резервные дни с 29 сентября по 5 октября.

В ведомстве отметили, что до 27 октября работы должны быть проверены, а результаты загружены в Федеральную информационную систему оценки качества образования. Колледжи могут использовать результаты для улучшения образовательного процесса, а региональные органы управления образованием - для анализа текущего состояния системы СПО и формирования программ ее развития. Не предусмотрено использование итогов ВПР для оценки деятельности учебных заведений, преподавателей, региональных и муниципальных органов управления образованием, отметили в пресс-службе.

О ВПР

Всероссийские проверочные работы - это итоговые контрольные, они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учащихся с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.