План по вакцинации от коронавируса в Ростове-на-Дону выполнили на 70%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 августа. /ТАСС/. План по вакцинации от коронавируса, согласно которому вакцину должны получить 60% населения в возрасте старше 18 лет, в Ростове-на-Дону выполнен на 70%. Об этом во вторник на своей странице в Instagram сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

По последним данным, хотя бы одной дозой вакцины в Ростовской области привиты более 1,126 млн человек, из них в Ростове-на-Дону - более 410 тыс. человек.

"Сегодня уже провакцинировано более 70% от подлежащего вакцинации населения", - написал Логвиненко.

Глава городской администрации добавил, что в наличии имеются 22 тыс. доз вакцины. В очереди на вакцинацию значатся более 10 тыс. человек. В городе работают 55 прививочных пунктов и 51 мобильная бригада.

В понедельник главный государственный санитарный врач по Ростовской области Евгений Ковалев сообщал, что к 1 сентября планируют привить от коронавируса 60% взрослого населения, а к 1 ноября - 80%.

Ростовская область занимает пятое место в России по числу выявленных случаев коронавируса. В регионе с начала пандемии выявили 110 937 пациентов с коронавирусом, из которых 97 941 выздоровел, 5 259 умерли. В области действует ряд эпидемических ограничений, введена обязательная вакцинация ряда категорий граждан.