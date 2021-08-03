Глава Карачаево-Черкесии заявил о росте темпов вакцинации

ТАСС, 3 августа. Темпы вакцинации наращиваются в Карачаево-Черкесии, средств для борьбы с коронавирусной инфекцией достаточно, заявил во вторник глава республики Рашид Темрезов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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"Основным и очень важным направлением, конечно, для себя считаем именно вакцинацию. Темпы вакцинирования мы наращиваем. Эта работа не очень простая, откровенно говоря, но на самом деле эта работа идет, и мы по среднероссийским показателям где-то в середине, а [по Северо-Кавказскому федеральному округу] - одни из первых", - сказал он.

Темрезов также отметил, что в республике достаточно средств индивидуальной защиты, медикаментов, медицинского оборудования и транспорта. "И, самое главное, медицинского персонала. У нас есть запас коечного фонда", - добавил руководитель республики.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии ввели обязательную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции для госслужащих, работников сферы здравоохранения, образования, туризма и общепита региона. В Карачаево-Черкесии первый компонент вакцины получили свыше 40% взрослого населения, это более 89 тыс. человек. Для жителей республики функционируют 13 прививочных пунктов. Число передвижных пунктов для вакцинации увеличили с 18 до 25.