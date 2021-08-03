Почти 100 учителей Подмосковья получат выплаты за подготовку стобалльников ЕГЭ

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. В Московской области 96 учителей получат денежное вознаграждение в размере 150 тыс. рублей за подготовку к ЕГЭ двух и более стобалльников. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"В Подмосковье 96 педагогов подготовили мультистобалльников ЕГЭ - это те ребята, которые набрали высший балл по двум или более предметам. Эти учителя получат от области по 150 тыс. рублей", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

Она рассказала, в этом году порядок выплаты педагогам был изменен. Ранее учителя получали по 100 тыс. рублей за подготовку стобалльника. "Чтобы избежать ситуаций, когда ребенок заработал 100 баллов на ЕГЭ, благодаря работе с репетитором, а не с учителем, а денежную выплату получает сам учитель, было принято решение поощрять только тех, кто подготовил мультистобалльников, тут совпадений быть не может. Кроме того, в регионе и сами мультистобалльники получат премию в размере 100 тыс. рублей", - отметила Каклюгина.

В министерстве добавили, что всего в Московской области в этом году 683 выпускника стали стобалльниками ЕГЭ, 45 человек - мультистобалльниками.