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Пандемия COVID-19

В Ставрополье приостановили работу фудкортов

Продолжить работу смогут заведения с отдельным входом и собственными площадями, а также те, кто использует систему OR-кодов

СТАВРОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Власти Ставрополья приняли решение о временной приостановке работы фудкортов для повышения противоэпидемиологической безопасности. В крае ограничили работу порядка 150 подобных площадок, сообщил журналистам во вторник председатель краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин.

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"В постановление <…> об ограничительных мерах внесены изменения в части приостановки деятельности предприятий общественного питания, работающих в крупных торгово-развлекательных комплексах. Это фудкорты, которые имеют общую зону посадки, без отдельных входов и без отдельных помещений. Изменения коснулись более 50 торгово-развлекательных центров, порядка 150 фудкортов", - сказал он.

Полюбин отметил, что кафе и ресторанам на фудкортах рекомендовали переориентироваться в работе навынос либо на доставку. Предприятия общественного питания, использующие систему OR-кодов, имеющие отдельные входы и собственные площади для рассадки гостей, смогут продолжить работу.

С начала пандемии в регионе выявили 65 547 случаев коронавируса. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, с начала пандемии в крае умерли 1 907 человек.

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РоссияСтавропольский крайПандемия COVID-19
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