{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин обратил внимание на шикарные места отдыха в Карачаево-Черкесии

В республику приезжают туристы со всей страны, отметил президент

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым обратил внимание на особую роль инфраструктурных проектов в регионе. Как считает глава государства, такие инициативы имеют общенациональное значение, потому что в республику приезжают туристы со всей страны.

Одной из тем встречи стала реализация инфраструктурных проектов в регионе. Темрезов доложил о том, как ведется эта работа. Он также заметил, что для республики подобные проекты - "реальная возможность" развить инженерную инфраструктуру, в том числе дорожную и туристическую.

"У вас есть инфраструктурные проекты, они вроде бы носят региональный, республиканский характер, но на самом деле они являются общенациональными, потому что это же места отдыха шикарные, и люди едут со всей страны - как к Черноморскому побережью", - отреагировал Путин.

Встреча состоялась в Кремле, она проходила в очном формате.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТемрезов, Рашид БориспиевичРоссияКарачаево-Черкесия
Пандемия COVID-19
Реабилитацию после перенесенного коронавируса прошли более 18 тыс. жителей Петербурга
В стационарных условиях прошли лечение более 5,2 тыс. человек
Читать полностью