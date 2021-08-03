Путин обратил внимание на шикарные места отдыха в Карачаево-Черкесии

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым обратил внимание на особую роль инфраструктурных проектов в регионе. Как считает глава государства, такие инициативы имеют общенациональное значение, потому что в республику приезжают туристы со всей страны.

Одной из тем встречи стала реализация инфраструктурных проектов в регионе. Темрезов доложил о том, как ведется эта работа. Он также заметил, что для республики подобные проекты - "реальная возможность" развить инженерную инфраструктуру, в том числе дорожную и туристическую.

"У вас есть инфраструктурные проекты, они вроде бы носят региональный, республиканский характер, но на самом деле они являются общенациональными, потому что это же места отдыха шикарные, и люди едут со всей страны - как к Черноморскому побережью", - отреагировал Путин.

Встреча состоялась в Кремле, она проходила в очном формате.