Реабилитацию после перенесенного коронавируса прошли более 18 тыс. жителей Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Реабилитацию в больницах Санкт-Петербурга, а также в условиях дневного стационара после перенесенной коронавирусной инфекции прошли более 18 тыс. жителей города. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

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"Более 18 тыс. петербуржцев прошли медицинскую реабилитацию после перенесенного коронавируса. Постковидная реабилитация проводится в стационарных и амбулаторных условиях, а также в условиях дневных стационаров", - говорится в сообщении.

На восстановительное лечение принимают в городской больнице № 40, Госпитале для ветеранов войн, городской многопрофильной больнице № 2 и Мариинской больнице. Также на долечивание работающих горожан принимает пансионат "Восток-6". Всего в стационарных условиях прошли лечение более 5,2 тыс. человек.

В условиях дневного стационара и амбулаторно медицинскую реабилитацию обеспечивают Консультативно-диагностический центр № 1 и 34 поликлиники во всех районах города. Там прошли лечение более 12,8 тыс. человек.

"Объемы медицинской реабилитации будут корректироваться в соответствии с потребностью после перехода к штатной работе стационаров, которые в настоящее время оказывают помощь инфекционным пациентам", - пояснили в пресс-службе.

По последним данным, в Петербурге выявили 534 461 случай заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 508 079 человек, умерли 19 427. За последние сутки в городе выявили 1 910 случаев заражения.