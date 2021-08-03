В Ростовской области для посещения организаций потребуют справку о прививке или ПЦР-тест

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 августа. /ТАСС/. Власти Ростовской области ограничили посещение МФЦ и других операционных залов для обслуживания населения, в том числе расчетно-кассовых центров и отделений почты, сделав обязательным предъявление сертификата о вакцинации, документа о перенесенном коронавирусе или отрицательного ПЦР-теста, сообщили во вторник в пресс-службе губернатора региона.

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"Новый документ вводит с 4 августа обязательное условие для посещения гражданами ряда организаций и учреждений. Для того чтобы посетить их лично, потребуется предъявить один из трех документов: сертификат о вакцинации от COVID-19, либо документ о перенесенном в течение предшествующего полугодового периода заболевании, вызванного коронавирусом, либо отрицательный ПЦР-тест на COVID-19", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что один из трех документов необходим при посещении МФЦ и других операционных залов для обслуживания населения, в том числе расчетно-кассовых центров, отделений почты, социальных фондов и т. д. При отсутствии документа государственные и муниципальные услуги можно получить исключительно дистанционно.

При этом ПЦР-тест действителен только в течение трех календарных дней, подчеркнули в пресс-службе. Ограничения не распространяются на детей до 18 лет.

Один из трех документов также придется представить при заселении в общежитие, для допуска в фитнес-клубы, спортзалы и организации общественного питания, в том числе на летние веранды. При этом заполнять места в кафе и ресторанах можно лишь на 30% от расчетной вместимости. Такое же требование по заполняемости ввели для кинозалов, театров и концертных залов в закрытых помещениях. Концерты в помещениях, не оборудованных посадочными местами, запретили. В торгово-развлекательных центрах запретили работу фуд-кортов, за исключением обслуживания навынос. Для фитнес-центров и спортзалов сохраняется ранее введенное требование о минимальной площади на одного посетителя не менее чем в 10 кв.м.

Спортивные мероприятия возможны только для совершеннолетних участников при предъявлении одной из трех справок. При этом присутствие зрителей не допускается. Приостанавливается деятельность бань и саун, а также бассейнов и аквапарков в закрытых помещениях. В парках культуры и отдыха ввели временный запрет на работу аттракционов. Предприятиям общественного транспорта запретили перевозить пассажиров без медицинских масок или респираторов.

Медпомощь в условиях ограничений

В медучреждениях региона приостанавливается проведение профосмотров и диспансеризации, плановая госпитализация, а также оказание плановой медпомощи, которую могут отсрочить без угрозы жизни и здоровью пациентов. При этом медицинскую помощь окажут в случае проведения курсового и программного лечения, оказании высокотехнологичной медпомощи, помощи по таким профилям, как психиатрия, фтизиатрия, наркология и ВИЧ-инфекция, необходимости прохождения дополнительного обследования в связи с призывом на военную службу.

Органам местного самоуправления также предписали максимально сократить количество мероприятий с участием граждан, а также проводить дистанционно рабочие совещания, планерки, тренинги и семинары.

Ситуация в регионе

Ростовская область занимает пятое место среди субъектов России и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 110 937, число выздоровевших выросло до 97 941, умерли 5 259 человек. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1. В начале июля власти уже ужесточили ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса. В регионе ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан.