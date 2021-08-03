Сергея Богданова освободили от должности ректора Университета им. Герцена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Ректор Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена (РГПУ им. А. И. Герцена) Сергей Богданов освобожден от должности в связи с истечением трудового договора. Об этом сообщается во вторник на сайте вуза.

"В связи с истечением срока трудового договора, по приказу министра просвещения РФ Сергея Кравцова, ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена" Сергей Игоревич Богданов освобожден от должности", - говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности ректора с 3 августа назначен Василий Рабош. На сайте университета указано, что профессор Рабош является заместителем ректора по работе с регионами.

Богданов был избран ректором в октябре 2017 года, в январе 2018 года приказом министра образования и науки РФ Ольги Васильевой назначен на должность ректора. В 2003 и 2005 годах был удостоен премии президента РФ за заслуги в области образования. Является заместителем председателя правления фонда "Русский мир".