В Воронеже задержали мужчину, из-за которого в отношении полицейского завели дело

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Следователи задержали в Воронеже мужчину, оказавшего сопротивление полицейскому, в отношении которого было возбуждено дело о превышении полномочий при задержании. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"В ходе расследования Главным следственным управлением Следственного комитета России уголовного дела об оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти задержан 45-летний мужчина. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", - отметили в СК. Следствие намерено ходатайствовать об аресте мужчины. По данным СК, ранее он привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и был лишен водительских прав. Также он привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

По данным следствия, 23 июня сотрудник полиции, находившийся при исполнении должностных обязанностей, прибыл к одному из домов на улице Курчатова в Воронеже. По данному адресу стоял автомобиль, в салоне которого находился 45-летний нетрезвый мужчина. Местные жители указали на него как на водителя, совершившего ДТП. При задержании мужчина начал оскорблять полицейского и применил силу. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения, а также свидетели.

В то же время региональное управление СК возбудило в отношении полицейского дело о превышении должностных полномочий. Суд отправил сотрудника правоохранительных органов под домашний арест, но местные жители вступились за него и собрали подписи в его защиту. Накануне председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело и потребовал от руководителя регионального следственного управления доклад об основаниях возбуждения уголовного дела в отношении полицейского, действия которого были направлены на пресечение нарушения закона, и мотивировать ходатайство об избрании в отношении него достаточно суровой меры пресечения в виде домашнего ареста.