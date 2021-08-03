Доктор Комаровский заявил, что деятельность языкового омбудсмена унижает Украину

КИЕВ, 3 августа. /ТАСС/. Известный украинский детский врач и телеведущий Евгений Комаровский подверг критике деятельность уполномоченного по защите государственного языка Украины. В показанном во вторник интервью телеканалу "Украина-24" он заявил, что существование должности омбудсмена и его деятельность "унижает страну".

"Я клянусь, если бы мне сказали 30 лет назад, что я буду жить в стране, где будет языковой омбудсмен, я бы уехал и увез всю свою семью. Но мы все молчим", - сказал Комаровский. "Мы же понимаем, что это не то чтобы бандитизм в ХХI веке, это низко, это унижает страну в веке толерантности - наличие людей, которые за мои деньги, за мои налоги сидят и считают проценты слов сказанных... Мы молчим, мы все молчим. И вот это нас и убивает", - сказал Комаровский.

Верховная рада 25 апреля 2019 года приняла закон об украинском языке. Согласно закону, все культурные мероприятия должны проводиться только на государственном языке. Телеканалам установлена квота в 90% для передач на украинском языке. В этом году вступила в силу норма закона об украинизации сферы услуг, а с 16 июля на Украине вступили в силу нормы, касающиеся украинизации киноиндустрии, обязательного проведения мероприятий на украинском языке и внедрения экзаменов для госслужащих на уровень владения государственным языком.

Следить за выполнением закона должен уполномоченный по защите государственного языка, так называемый языковой омбудсмен, который назначается правительством. В настоящий момент эту должность занимает Тарас Креминь. Он заявляет, что следить за соблюдением языковых норм в стране будут представители уполномоченного в регионах, а также общественные активисты и неравнодушные граждане, которые будут фиксировать нарушения и присылать их в офис уполномоченного. С 16 июля 2022 года нарушения языкового закона будут караться штрафами, с 2024 года будут применяться различные меры наказания за "публичное унижение или оскорбление государственного языка".