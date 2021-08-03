Ограничения на проведение банкетов и корпоративов продлили в Оренбуржье до 17 августа

ТАСС, 3 августа. Власти Оренбуржья продлили до 17 августа запрет на работу кальянных и проведение банкетов и корпоративов, а также ограничения по режиму работы общепита - с 09:00 до полуночи по местному времени. Об этом во вторник сообщается на сайте правительства региона.

"До 17 августа продлен запрет на работу кальянных и проведение банкетов, корпоративов и поминальных обедов. Продлены ограничения по режиму работы общепита (с 06:00 до 00:00 по местному времени). Исключение по-прежнему действует для работы доставки и точек, обслуживающих работников организаций", - говорится в сообщении.

Работодателям региона также рекомендуется перевести на удаленку работников старше 65, беременных женщин, сотрудников с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, сахарным диабетом и онкологическими заболеваниями.

В Оренбургской области с начала пандемии выявили 57 305 случаев коронавируса, выздоровели 47 456 человек, умерли 1 290. В регионе запрещены массовые мероприятия, действует масочный режим.