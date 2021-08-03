Россияне могут посетить Намибию по ПЦР-тесту

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Намибия открыта для россиян, для поездки нужен ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 72 часа, сертификат о вакцинации и прохождение карантина по прибытии не требуется. Об этом сообщили во вторник ТАСС в посольстве России в республике.

"В свете пандемии новой коронавирусной инфекции в отношении всех пребывающих в Намибию иностранцев, включая граждан Российской Федерации, действует ряд медико-санитарных требований. В частности, при пересечении намибийской границы в обязательном порядке необходимо представить справку на английском языке об отрицательном результате тестирования методом ПЦР на SARS-CoV-2, проведенного не ранее, чем за 72 часа до прибытия, - информировали в диппредставительстве. - Предоставление международного сертификата о вакцинации, повторный ПЦР-тест на COVID-19, равно как и обязательное прохождение карантина по прибытии в страну не требуется".

При въезде в Намибию туристы будут должны заполнить специальную анкету, кроме того, всем прибывшим в страну измеряют температуру. В диппредставительстве обратили внимание, что с 1 августа на территории всего государства продлен комендантский час (с 22:00 до 04:00) и ограничения на число участников массовых мероприятий и их продолжительность. Кроме того, в посольстве предупредили, что актуальной в республике остается проблема ВИЧ/СПИД, распространены туберкулез, гепатит А и Е, а также стоит обратить внимание на криминогенность ситуации в столице государства городе Виндхук.

Между Россией и Намибией действует соглашение о взаимной отмене виз. В то же время прямое авиасообщение между странами отсутствует. Поэтому, как информировали в посольстве, россияне могут воспользоваться регулярными рейсами авиакомпаний Ethiopian Airlines с пересадкой в Аддис-Абебе и Lufthansa - с пересадкой во Франкфурте-на-Майне.

До пандемии Намибию ежегодно посещали порядка 1 тыс. российских туристов. На территории страны есть несколько национальных парков, наиболее богатая фауна национального парка Этоша, расположенного на севере страны. Алмазные копи к северу от устья р. Оранжевой считаются крупнейшими в мире. Из достопримечательностей намибийской столицы отмечаются сохранившиеся со времен германского правления лютеранская кирха и немецкий форт, а на вершинах гор, окружающих Виндхук - три замка конца XIX века в стиле неоготики.

В диппредставительстве полагают, что уникальные природные ландшафты, богатый животный мир саванны, океанские просторы Южной Атлантики в сочетании с достаточно развитой по африканским меркам туристической инфраструктурой в перспективе могли бы способствовать наращиванию туробменов между двумя странами. В частности, интерес для граждан Намибии представляет учеба в России, но из-за пандемии, согласно данным посольства, в 2020 году на обучение выехало всего девять намибийских студентов.