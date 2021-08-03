Защита Пола Уилана просит ФСИН разъяснить, почему его отправили в штрафной изолятор

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Сторона защиты осужденного за шпионаж гражданина США Пола Уилана просит ФСИН РФ разъяснить, на каком основании его поместили в штрафной изолятор (ШИЗО) колонии в Мордовии. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Ольга Кардова.

"По нашим сведениям, уже пятую неделю подряд Уилан находится в ШИЗО этой колонии. При этом связи с нашим подзащитным нет, родственникам с ним пообщаться также не дают. Мы просим ФСИН, которая по закону должна по первому требованию информировать нас о взысканиях, наложенных на нашего подзащитного, сообщить нам, за что Пола поместили в карцер, и где он находится сейчас, а также дать нам возможность пообщаться с ним по телефону", - сказала адвокат.

Ранее брат Уилана сообщал, что тот попал в штрафной изолятор за нарушение режима. При этом за что именно на него наложили взыскание, информации не поступало.

Уилан, имеющий гражданство США, а также Великобритании, Канады и Ирландии, был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. Сейчас Уилан содержится в колонии строгого режима в Мордовии.