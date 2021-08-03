Судно "Метеор" нового поколения спустили на воду в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 августа. /ТАСС/. Головное судно "Метеор 120Р" нового поколения спустили на воду в Центральном конструкторском бюро по судам на подводных крыльях им. Алексеева в Нижегородской области. В последний раз классические "Метеоры" спускали на воду в конце 1990-х годов.

"Судно не уступает европейским ни в экологичности, ни в экономичности, ни в комфорте", - сказал на церемонии замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

"Метеор" передадут Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. Саносян отметил, что "Валдаи", которые также производятся на предприятии, первыми начали эксплуатировать тоже в ХМАО.

Губернатор ХМАО - Югры Наталья Комарова рассказала журналистам, что необходимость "Метеоров" обусловлена отличительной чертой региона, в котором располагаются "сотни тысяч водных объектов". "У нас регион 540 тыс. квадратных километров площадью, отличительная черта в том, что он очень водный - это сотни тысяч водных объектов, такие великие реки мирового значения как Иртыш и Обь. У нас есть поселения и люди, <...> до которых в сезон только таким образом, <...> по воде можно добраться, за исключением авиаперевозок. <...> Мы содержим речной флот, и сегодняшний "Метеор" мы зачисляем на службу югорчан", - сказала Комарова.

Глава региона добавила, что "Метеор" будет самым большим судном в речном флоте округа, власти также прорабатывают вопрос создания речной поликлиники на базе судна. Контракт на поставку двух "Метеоров" подписали в 2019 году, второе судно сейчас находится на стапелях. "Я хочу поблагодарить конструкторов и судостроителей за этот замечательный вклад в развитие нашего флота. <...> Впереди - еще четыре для нашего региона, один из них - созданный на вашем заводе", - сказала Комарова, добавив, что этот проект не состоялся бы, если бы не имел государственного значения.

Как отметил глава департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ Борис Кабаков, в стране произвели более 400 "Метеоров" предыдущего поколения. "Новые суда очень ждут в регионах, потому что потребность в обновлении флота большая. <…> В ближайшее время у вас будут большие серии этих судов, которые буду эксплуатироваться на внутренних водных путях нашей страны", - сказал Кабаков.

"Метеоры" и "Валдаи"

Председатель совета директоров, генеральный конструктор предприятия Георгий Анцев сообщил журналистам, что на данный момент ЦКБ по СПК имени Алексеева уже передал заказчикам 11 "Валдаев", еще шесть строятся. По словам Анцева, пять "Валдаев" уже работают на Волге, планируется направить их в Санкт-Петербург, а также - освоить сибирские реки, в том числе с целью развития туризма.

По словам конструктора, "Метеор" нового поколения рассчитан на 120 пассажиров, автономность плавания составляет восемь часов, крейсерская скорость - до 75 км/ч, дальность хода порядка 600-700 км. Двигатель является малошумным и экологичным. Также на судне внедрили интегрированную систему управления с элементами искусственного интеллекта.

"С точки зрения меня, как конструктора и руководителя большого проекта, он, мне кажется, состоялся", - резюмировал Анцев.

По данным Минпромторга РФ, судно "Метеор" было крайне популярно не только в Советском Союзе, но и за рубежом. К 1990-м годам XX века создали порядка 3 тыс. судов на подводных крыльях: "Ракеты", "Кометы", "Полесье" и другие, но только название "Метеор" стало практически нарицательным. Суда на подводных крыльях, спроектированные в "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева", эксплуатировались более чем в 30 странах по всему миру. Последний "Метеор" классической серии, по данным производителя, был спущен на воду в конце 1990-х годов.