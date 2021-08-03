Самоизоляцию для беременных в Нижегородской области продлили до конца августа

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 августа. /ТАСС/. Власти Нижегородской области продлили режим самоизоляции для беременных до 31 августа, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального правительства.

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"Режим самоизоляции для беременных продлевается в Нижегородской области до конца августа 2021 года", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Глеба Никитина. Ранее сообщалось, что самоизоляция для беременных продлевается до конца июля.

Кроме того, в указе сохраняется рекомендация для работодателей перевести пожилых сотрудников и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, на удаленную работу. Также работодатели сфер досуга, услуг, ЖКХ, образования, а также госучреждений обязаны привить 60% работников до 25 августа.

Согласно последним требованиям, введенным указом губернатора региона Глеба Никитина, организаторы, участники, зрители допускаются на массовые мероприятия при предъявлении на выбор сертификата о прививке, отрицательного результата ПЦР-теста (срок действия - не более трех дней), для несовершеннолетних - результата экспресс-теста на антигены вируса (срок действия - не более трех дней).

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области зафиксировали 142,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, 129,5 тыс. человек выздоровели, 5,1 тыс. умерли.