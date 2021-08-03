Образовательный курс кластера "Таврида" собрал 17 проректоров вузов России

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Образовательный заезд школы лидеров креативных индустрий "Меганомика", который проходит на базе арт-кластера "Таврида" в Крыму, собрал 17 проректоров российских университетов, сообщила во вторник пресс-служба кластера.

"Завершился третий образовательный заезд школы лидеров креативных индустрий "Меганомика". В нем участвовали 17 проректоров вузов и руководителей средних специальных учебных заведений из 15 регионов России. Слушатели школы прокачали креативные компетенции и подготовили концепции партнерства своих учебных заведений с Университетом креативных индустрий, который создается в Крыму", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обучение длилось пять дней. Слушатели разделились на проектные группы и с помощью экспертов и модераторов разработали три концепции партнерских образовательных проектов, которые вузы могли бы реализовать с Университетом креативных индустрий, создаваемым на базе арт-кластера.

Среди предложений - "Конструктор креативных профессий" - онлайн-платформа, на которой все желающие смогут дистанционно получить творческую профессию или прокачать креативные навыки. Предполагается, что оператором онлайн-платформы станет Университет креативных индустрий, а вузы-партнеры будут предоставлять преподавателей и обеспечивать учебным материалом. "Объединенный студенческий арт-кластер" мог бы стать единой площадкой для реализации творческих проектов на базе Университета креативных индустрий, которой смогут пользоваться студенты всех вузов России. Также предложили создать "Арт-куб" - сеть региональных площадок для творческого сотрудничества студентов различных вузов.

"Мир быстро меняется, и сегодня успех в экономике все чаще связан с творчеством, с умением применять неординарный подход к решению рабочих и управленческих задач. Наука и прогресс движутся следом за визионерами, а значит, креативный потенциал так же важен, как технические знания. У вузов, которые готовят специалистов творческих профессий, есть отточенные десятилетиями техники и инструменты развития творческого потенциала каждого студента. Сейчас эти методики становятся особенно ценными, поэтому нам очень важно наметить форматы сотрудничества творческих вузов России с Университетом креативных индустрий", - приводятся в сообщении слова руководителя арт-кластера "Таврида" Сергея Першина.

О "Тавриде"

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. Он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строится арт-резиденция "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года.

Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование". Нацпроект охватывает период с 2019 по 2024 год.