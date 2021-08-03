Более 500 сортов сельхозкультур представят на Всероссийском дне поля на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Более 500 сортов сельскохозяйственных культур представят на Всероссийском дне поля, который пройдет 12-14 августа в селе Кадниково Свердловской области. Посевы занимают 70 тыс. кв. м, сообщили во вторник в департаменте информации региона.

"Для эколого-географического испытания 54 оригинатора (лица, которые вывели представленные сорта сельхозкультур - прим. ТАСС) из России и зарубежных стран предоставили 514 сортообразцов 25 сельскохозяйственных культур: пшеницы, ячменя, овса, рапса, гороха, кукурузы, картофеля, тритикале и других, в том числе сортов селекции Уральского научно-исследовательского института [сельского хозяйства]. На демонстрационных участках будут представлены и не характерные для нашей климатической зоны сельскохозяйственные растения, такие как полба, рыжик яровой, капуста кормовая, сорго и чумиза", - говорится в сообщении со ссылкой на руководителя Уральского НИИ сельского хозяйства Никиту Зезина. Он отметил, что посевы занимают 70 тыс. кв. м.

Всероссийский день поля, на котором представляют передовые технологии сельского хозяйства, проводится с 2004 года в различных регионах России. Он является не только выставочной, но и дискуссионной площадкой, на которой участники рынка обмениваются опытом, устанавливают деловые контакты и заключают соглашения о сотрудничестве. С инициативой о проведении Всероссийского дня поля в Свердловской области в июле 2020 года губернатор Евгений Куйвашев обратился к министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву, который поддержал идею. 10 июня на заседании регионального правительства было принято постановление о проведении мероприятия.