Медики рекомендуют перенесшим COVID-19 проверить здоровье из-за опасности тромбозов

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Около 20-30% выздоровевших после коронавируса пациентов сталкиваются с постковидным синдромом, который проявляется в виде тромбозов. Главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко рекомендует в течение месяца после болезни пройти углубленную диспансеризацию.

Согласно данным опубликованной недавно памятки по профилактике осложнений после COVID-19, самым частым последствием перенесенной коронавирусной инфекции является одышка - с ней пациенты сталкивались в 31,7% случаев, в 20-30% случаев постковидный синдром проявляется в виде тромбозов, в 13,5% - в виде кашля, в 12,7% - боли в груди и тахикардии.

"Одним из грозных осложнений после болезни, на которое хотелось бы обратить особое внимание, являются тромбозы, они встречаются в 20-30% случаев и могут привести к инсультам и инфарктам, случаи которых после перенесенного COVID-19 сейчас накапливаются, но прямую связь между двумя заболеваниями еще предстоит изучить", - написал Вечорко в своем Telegram-канале. Он добавил, что тщательно следить за состоянием здоровья нужно в течение месяца после выписки. Кроме того, необходимо пройти углубленную диспансеризацию, чтобы не допустить возможных осложнений.

Вечорко напомнил, что контролировать состояние здоровья нужно и перенесшим COVID-19 в легкой форме, даже если пациент не жаловался на самочувствие.

Он отметил, что тромбоз является довольно серьезным осложнением. Чтобы его избежать, пациентами во время лечения назначают антикоагулянтную терапию - препараты гепариновой группы или новых оральных коагулянтов. Эта группа препаратов позволяет провести профилактику тромбозов, особенно легочных артерий, и смерти от их образования. Аспирин и другие препараты показали меньшую эффективность, уточнил врач.

По его словам, постковидный синдром может также проявиться в течение месяца с момента появления первых симптомов заражения. Особенно если к этому были предпосылки в анамнезе, такие как мерцательная аритмия, варикозная болезнь нижних конечностей, тромбофлебиты и другие болезни сердечно-сосудистой системы. Тем не менее, если человек вовремя обратился за медицинской помощью, есть шансы полностью выздороветь и не получить осложнений.

По словам главврача, спустя время после выписки желательно сделать коагулограмму - анализ, позволяющий оценить свертываемость крови. При негативном сценарии необходимо продолжить прием антикоагулянтной терапии до тех пор, пока состояние не нормализуется, в некоторых случаях анализ придется сдать повторно через две-три недели. Вечорко подчеркнул, что только врач может оценить состояние здоровья и формулу крови, назначить или прервать терапию. Он также порекомендовал пить много жидкости, в частности воды, чтобы предотвратить сгущение крови, в том числе в жару.