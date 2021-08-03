Олимпийский чемпион Ларин получит от правительства Карелии 2 млн руб. за победу в Токио

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 августа. /ТАСС/. Победитель Олимпийских игр в Токио тхэквондист Владислав Ларин получит государственную стипендию от правительства Карелии в размере 2 млн рублей. Его тренера Сергея Петрова поощрят вознаграждением в 1 млн рублей, еще 500 тыс. рублей получит карельский тхэквондист Антон Котков, который также в составе олимпийской сборной был в Токио, сообщили во вторник ТАСС в правительстве региона.

"В качестве государственной стипендии за победу на Олимпиаде Владислав Ларин получит 2 млн рублей, его тренер Сергей Петров - 1 млн рублей. Также стипендию в размере 500 тыс. рублей получит Антон Котков", - сообщил представитель республиканского правительства.

Кроме того, спортсмены и их тренер получат финансовое поощрение от федерального училища Олимпийского резерва в Кондопоге, где учатся оба олимпийца. Директор училища Александр Воронов вручил сегодня сертификаты номиналом по 500 тыс. рублей Ларину и Петрову, а также 100 тыс. рублей - для Коткова, который на соревнованиях был дублером другого олимпийского чемпиона Токио Максима Храмцова, а также выступил в составе смешанной команды по тхэквондо на командном турнире.

Помимо денежного вознаграждения Ларина и Петрова представили к высшей госнаграде Карелии - ордену "Сампо". Власти также наградят почетным знаком "За вклад в развитие Республики Карелия" родителей победителя - Ольгу и Владимира Лариных. Торжественная церемония вручения наград намечена на 5 августа.

Во вторник, 25 июля, на Олимпиаде в Токио Владислав Ларин одержал победу в финале над представителем Северной Македонии Деяном Георгиевски в весовой категории свыше 80 кг. Всего российские тхэквондисты на Олимпиаде в Токио завоевали четыре медали. Золото сборной, помимо Ларина, принес Максим Храмцов (весовая категория до 80 кг). Серебряную медаль завоевала Татьяна Минина (до 57 кг), бронзовую - Михаил Артамонов (до 58 кг).