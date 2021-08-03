Минтруд готов обсудить изменение перечня запрещенных профессий для женщин

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Минтруд РФ постоянно актуализирует перечень запрещенных профессий для женщин и готов обсуждать его дальнейшее изменение. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства во вторник.

Ранее глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко сообщила ТАСС, что Министерство труда и социальной защиты РФ исключило из списка запрещенных для женщин профессий авиационных механиков и инженеров, занимающихся техобслуживанием самолетов и вертолетов, приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года.

"Мы учли предложения работников и работодателей по сокращению перечня "неженских" работ и соответствующим приказом его скорректировали. Документ проработан совместно со сторонами социального партнерства, получены необходимые согласования, учтены рекомендации профильных специалистов. Мы постоянно ведем работу над актуализацией перечня и готовы обсуждать его дальнейшее изменение", - сказал первый замглавы Минтруда России Алексей Вовченко, слова которого приводит пресс-служба министерства.

Он также добавил, что в рамках Всероссийской недели охраны труда, которая пройдет с 6 по 9 сентября в Сочи, запланирована специальная сессия по теме новых возможностей в "неженских" профессиях.

Летом 2019 года Минтруд утвердил перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, где ограничивается труд женщин. С 1 января 2021 года вступил в силу приказ, утвердивший обновленный перечень производств, где ограничивается труд женщин. В него включены 100 позиций. Документ заменил принятый более 20 лет назад перечень из 456 профессий и видов выполняемых работ, официально недоступных для женщин.