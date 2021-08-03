Иск о защите репутации к Собчак из-за ее фразы на ПМЭФ передали в Кунцевский суд Москвы

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы передал в Кунцевский суд иск о защите чести и достоинства и деловой репутации основательницы компании по оказанию юридических услуг "Троицкая и партнеры" Эльнары Троицкой к Ксении Собчак из-за инцидента на ПМЭФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Определением Останкинского районного суда Москвы от 3 августа 2021 года гражданское дело по иску Троицкой к Собчак о защите чести, достоинства и деловой репутации передано по подсудности в Кунцевский районный суд Москвы", - сказали в пресс-службе.

Ранее истица рассказала ТАСС некоторые детали своего иска. В исковом заявлении она требует 50 млн рублей компенсации. По ее словам, поводом для иска стал адресованный ей на ПМЭФ вопрос Собчак: "Вы на какую панель пришли?".

После этого Собчак прокомментировала подачу иска в своем Telegram-канале, отметив, что "нормально спрашивать, на какую панель вы пришли, так как на ПМЭФ все дискуссии называются панелями".