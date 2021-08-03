Более 40 объектов мелиорации реконструируют в Калининградской области с 2022 по 2030 год

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Свыше 40 мелиоративных объектов, находящихся в федеральной собственности, планируют реконструировать в Калининградской области в 2022-2030 гг. Об этом сообщили во вторник на официальном сайте министерства сельского хозяйства РФ по итогам совещания по вопросам развития мелиоративного комплекса региона с участием первого замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова.

" <...> в рамках реализации федеральной адресной инвестиционной программы в прошлом году в области была проведена реконструкция 13 объектов с общим объемом финансирования 168,8 млн рублей. В текущем году на цели капитального строительства запланировано 284,1 млн рублей. В период с 2022 по 2030 годы в регионе планируется реконструировать более 40 мелиоративных объектов федеральной собственности", - говорится в сообщении на сайте Минсельхоза РФ.

Стабильное развитие отрасли растениеводства в Калининградской области напрямую зависит от технического состояния объектов мелиоративного комплекса, с учетом того, что регион расположен в зоне избыточного увлажнения. Для закрепления достигнутых в регионе результатов рассматривается возможность создания единой системы управления мелиоративным комплексом Калининградской области на базе ФГБУ "Управление "Калининградмелиоводхоз".

По данным областных властей, на долю региона приходится 23% всех осушаемых земель в РФ и 70% польдерных земель в стране. Система мелиорации была устроена еще до 1945 года, в реконструкции и ремонте нуждаются более 70% всех объектов. Ранее губернатор области Антон Алиханов отмечал, что мелиорация и ввод неиспользуемых земель в оборот станут одними из приоритетов в развитии агропромышленного комплекса Калининградской области в ближайшие годы.