В "Векторе" заявили, что менее 1% привитых от COVID-19 заболели после полного курса

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Менее 1% прошедших полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции заболели ковидом. Об этом ТАСС во вторник сообщили в центре "Вектор" Роспотребнадзора.

"Согласно обобщенным статистическим данным из реестра вакцинированных Минздрава РФ по всем регионам РФ, аналогичный показатель заболеваемости среди привитых "Эпиваккороной" составляет около 0,59%. На основе данных, полученных с начала вакцинации на территории РФ, показано, что доля заболевших через 21 день после получения второй дозы вакцины составила 0,66% для "Гамковидвак" ("Спутник V" - прим. ТАСС), 0,59% для "Эпиваккороны" и 0,27% для "Ковивак", - говорится в сообщении.

В "Векторе" также уточнили, что доля заболевших среди всех, кто получил хотя бы одну дозу вакцины, составляет 0,79% для "Спутника V", 1,3% для "Эпиваккороны" и 0,93% для "Ковивака". "Таким образом, все зарегистрированные в Российской Федерации вакцины достаточно эффективно защищают привитых от COVID-19", - говорится в сообщении.