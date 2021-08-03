В пяти районах Костромской области установилась засуха

ТАСС, 3 августа. Аномально сухая и жаркая погода стала причиной засухи в пяти муниципальных образованиях Костромской области, из-за чего сельскохозяйственные предприятия понесли ущерб при сборе урожая. В регионе прорабатываются меры поддержки производителей, сообщили во вторник в пресс-службе губернатора региона.

Жаркая и сухая погода установилась в регионе во второй декаде июня. Температура от плюс 30 до плюс 33 градусов фиксировалась в конце июня и середине июля. На территории Костромской области введен особый противопожарный режим и запрет на посещение гражданами лесных массивов, в Макарьевском районе введен режим ЧС из-за пожароопасной обстановки.

"По данным Росгидромета, засуха официально зафиксирована на территории пяти муниципальных образований [Костромской области]", - говорится в сообщении.

Так, опасные агрометеорологические условия сложились в Костромском и Галичском районах, где зафиксирована почвенная засуха, а также в Кологривском, Парфеньевском и Чухломском районах, где отмечена атмосферная засуха. В регионе прорабатываются меры, которые позволят минимизировать финансовые издержки сельхозпредприятий.

В частности, власти региона направят письмо в Минсельхоз РФ с запросом об оказании дополнительной финансовой поддержки аграриям. "Сейчас мы дополнительно актуализируем данные по всем нашим сельхозпредприятиям. Обобщаем информацию, у кого будет недобор по урожаю, какой будет экономический ущерб, каковы последствия будут для самих предприятий с последующей проработкой мер господдержки как на федеральном, так и на областном уровне", - приводятся слова директора департамента агропромышленного комплекса Андрея Плотникова.

Ранее власти сообщили о том, что предприятия региона начали раньше проводить кормозаготовку из-за жары. По данным на середину июля, в регионе скошена половина площадей, заготовлено 55% силоса, порядка 40% сенажа. Работы идут с опережением графика в 1,5 раза в сравнении с показателями 2020 года, их проводят 196 сельскохозяйственных предприятий.