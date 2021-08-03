Врачи в Краснодаре спасли заболевшего COVID-19 пациента со 100%-ным поражением легких

КРАСНОДАР, 3 августа. /ТАСС/. Врачи краевой клинической больницы № 2 в Краснодаре спасли жизнь пациенту с коронавирусом, у которого было поражение 100% легких. Об этом во вторник в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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"54-летний житель Кропоткина в реанимации провел почти два месяца, в тяжелом состоянии со 100%-ным поражением легких. Врачи совершили настоящее чудо. Мужчину выписали 11 июня, и сегодня он полностью вернулся к привычному ритму жизни", - написал глава региона.

Кондратьев также опубликовал фотографии медиков, которые спасли жителя Кропоткина. Это заведующий отделением анестезиологии и реанимации Олег Высоцкий, медсестры и санитарки "красной зоны" больницы.

"Во вторую реанимацию поступают самые тяжелые пациенты. Их выхаживают 20 врачей и 30 медсестер. За время пандемии они спасли тысячи жизней. Но свои семьи порой не видят неделями", - отметил губернатор.

По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в Краснодарском крае увеличилось до 59 837, число выздоровевших выросло до 47 357, умерли 4 300 человек. На минувшей неделе Кондратьев внес изменения в постановление о режиме повышенной готовности из-за коронавируса, дополнив его запретом на посещение и проведение массовых мероприятий численностью свыше 500 человек.