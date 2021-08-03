ЕК: признание ковид-сертификата Сан-Марино не означает одобрения в ЕС "Спутника V"

БРЮССЕЛЬ, 3 августа. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Признание Еврокомиссией (ЕК) ковид-сертификата республики Сан-Марино, где широко использовался "Спутник V", не означает одобрения в ЕС этой российской вакцины. Об этом сообщил во вторник ТАСС представитель Еврокомиссии. По его словам, каждая из стран ЕС должна самостоятельно принимать решение, признавать ли на своей территории эти сертификаты, выданные привитым "Спутником V".

"Еврокомиссия не одобряла никаких вакцин путем принятия решения об эквивалентности ковид-сертификатов. В отношении вакцины "Спутник V" сертификат вакцинации Сан-Марино будет действовать на тех же условиях, что и цифровой ковид-сертификат ЕС: от каждой из стран - членов Евросоюза теперь зависит, отменять ли на своей территории санитарные ограничения для лиц, которые имеют европейские сертификаты о вакцинации препаратами, не имеющими разрешения для использования на рынке Евросоюза", - сообщил собеседник агентства.

"Спутник V" до сих пор не получил разрешения Европейского агентства лекарственных средств для использования на территории ЕС. В отношении этой российской вакцины позиция Еврокомиссии остается неизменной с начала работы системы ковид-сертификатов ЕС, в начале июля. Государства сообщества, которые используют "Спутник V" (например, Венгрия), имеют право выдавать на него европейские цифровые сертификаты вакцинации, однако остальные государства ЕС могут по собственному усмотрению принимать или не принимать эти документы.

2 августа Еврокомиссия утвердила приняла решение, что ковид-сертификаты, выданные в Ватикане и Сан-Марино, эквивалентны Европейскому цифровому ковид-сертификату. Поставки в Сан-Марино "Спутника V" начались в феврале этого года, большая часть население этой республики привита двумя дозами российской вакцины, которая пока не признана в ЕС. Власти Сан-Марино, древнейшей независимой республики расположенной на территории Апеннин с населением чуть более 30 тыс. человек, обратились в Российский фонд прямых инвестиций с запросом о закупке российской вакцины после того, как не смогли приобрести через Италию одобренные в ЕС вакцины.