Массовые мероприятия к 100-летию Коми перенесли на 2022 год

ТАСС, 3 августа. Массовые мероприятия в честь 100-летия Республики Коми, которое отмечается в этом году, перенесут на 2022 год Об этом сообщил глава региона Владимир Уйба.

"Принято очень важное решение, оно связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных столетнему юбилею республики. Напомню, что действующий указ главы республики о введении повышенной готовности запрещает проведение массовых праздничных мероприятий. У нас в программе столетнего юбилея действительно очень много именно таких массовых мероприятий, связанных с шествиями, гуляниями, массовыми большими концертами, салютами и т.д. Принято решение единогласно оперативным штабом перенести эти мероприятия на 2022 год. Все остальное, что запланировано, мы будем проводить в праздничные дни, при этом, конечно, с соблюдением очень строгих требований санитарно-эпидемиологического надзора", - сказал он в видеообращении, опубликованном на официальном сайте правительства республики.

По данным на 3 августа, в Коми выявили 56 тыс. (+278 за минувшие сутки) случаев заболевания COVID-19. Наибольший прирост за сутки произошел в Сыктывкаре - 105 случаев, Ухте - 50, Усть-Вымском районе - 21. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 6 257 человек. Официально подтвердили 1 231 (+11 за минувшие сутки) случай летального исхода у пациентов с коронавирусом.

Республика Коми образовалась 22 августа 1921 года как автономная область Коми (Зырян), в 1936 году ее преобразовали в республику. В рамках празднования 100-летия в конце мая состоялись масштабные Дни культуры Коми в Москве и Санкт-Петербурге. Организовали выставочные и гастрольные проекты по всей стране, в регионе - выставки, концерты, фестивали, спектакли, спортивные и другие культурные, образовательные и просветительские проекты.