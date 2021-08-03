Участники российской кругосветной экспедиции на тримаране прибыли в Нидерланды

ЭЙМЁЙДЕН /Нидерланды/, 3 августа. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Участники международной экспедиции "По пути русских кругосветных мореплавателей", проходящей под эгидой Русского географического общества, прибыли в Нидерланды. Здесь путешественники, рассчитывающие за два года обойти на тримаране Russian Ocean Way весь мир, проведут необходимый ремонт, пополнят запасы продовольствия и немного отдохнут, после чего возьмут курс на следующий пункт назначения - город Дюнкерк во Франции.

"Наша миссия заключается в том, чтобы пройти по пути русских кругосветных мореплавателей начала XIX века и напомнить миру о том, что русские люди внесли огромный вклад в открытие и изучение мирового океана, картографирование и географическое наименование, - отметил в беседе с ТАСС руководитель экспедиции Евгений Ковалевский. - Мы везем с собой флаг мира и дружбы, мы хотим сказать, что все люди должны жить в согласии друг с другом и что Россия - это прекрасная, хорошая, добрая, открытая и миролюбивая страна".

Средняя скорость движения тримарана составляет 5-6 узлов (9-11 км/ч). Путешественники вышли из Санкт-Петербурга 1 июля 2021 года и планируют вернуться туда летом 2023 года. За это время они планируют пересечь Атлантический, Тихий и Индийский океаны и посетить порядка 40 стран. Экспедиция проходит по тем же маршрутам, которыми когда-то следовали такие русские мореплаватели, как Иван Крузенштерн (1770-1846), Федор Литке (1797-1882) и Фаддей Беллинсгаузен (1778-1852). "Подготовка к данной экспедиции шла около пяти лет, - подчеркнул капитан тримарана Станислав Березкин. - Маршрут мы буквально выносили на руках, он прорабатывался очень детально".

Сложности в пути и задачи

Первый месяц кругосветки, по признанию путешественников, прошел не совсем удачно. "Сама машина выглядит классно, но на металлических конструкциях, сделанных из алюминия, лопаются сварные швы, - рассказал Ковалевский. - Мы хотим общаться с людьми, рассказывать про Россию, про Сибирь (потому что мы оба из Сибири), а огромное время уходит на ремонт. Кроме того, бывает очень холодно. Балтийское море и Северное море очень холодные". "Ну и тяжело нести вахты по три часа, - заметил он. - Нас двое, мы идем без остановки, три часа один на вахте, второй в это время спит, потом меняемся. И, кроме как спать, в свободное время больше ничего делать не хочется. А нужно и дневники писать, и снимать фото и видео". Поэтому путешественники с нетерпением ожидают переход через Атлантический океан, который должен быть легче.

"Радует, что во всех точках нас встречают представители посольств, Россотрудничества, соотечественники, которые оказывают содействие и в ремонте, и в организации встреч, - заметил руководитель экспедиции. - Это очень важно. Потому что если бы мы сами это все делали, мы бы просто не справились".

Кроме того, перед экспедицией стоит ряд образовательных задач. В частности, раз в два месяца путешественники планируют проводить прямые эфиры со всеми желающими российскими школами и другими образовательными учреждениями. "Мы будем рассказывать о странах, которые мы посещаем, - заметил Березкин. - Есть также идея рассказывать о том, что было и что стало, что видели наши кругосветные путешественники, и что стало сейчас, как изменился мир". "Мы встречались в Мальмё (Швеция) с прапраправнуком Ивана Крузенштерна, и он сказал, что, оказывается, русские мореплаватели совершили 41 кругосветное плавание, что больше, чем все остальные вместе взятые, если не считать американских китобоев, - обратил внимание он. - Об этом забывать нельзя".

Быт мореплавателей

По случаю захода тримарана российское посольство в Гааге организовало телемост с соотечественниками в Нидерландах, которые активно интересовались как самим путешествием, так и бытом мореплавателей, жить которым приходится практически в спартанских условиях.

"Это надувной тримаран, это не жесткая конструкция, поэтому он крайне уязвим перед различными препятствиями, - отметил посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин. - Да и сами путешественники находятся в очень непростых условиях. У них нет каюты, они, по сути, постоянно находятся под открытым небом и подвержены воздействию солнечных лучей и соленой воды".

На борту есть газовая плита и запасы воды, которые позволяют путешественникам готовить кофе, супы, макароны, варить яйца. Также на борту имеется запас протеиновых коктейлей, которые приходятся как нельзя кстати, когда на приготовление пищи нет времени или сил.

На пути путешественников очень много опасных мест, как с погодной точки зрения, так и с точки зрения возможного нападения акул или пиратов. "Действительно, это настоящее испытание, - подтвердил Ковалевский. - Каждый день может принести и ужас, и счастье. Но для меня главная встреча - это то место, где смогу почувствовать океан на клеточном уровне".