Более 40% детей в возрасте 12-15 лет в Дании получили первую прививку против COVID-19

СТОКГОЛЬМ, 3 августа. /ТАСС/. Не менее 113 648 детей в возрасте 12-15 лет в Дании получили первую прививку от коронавируса. Это составляет 41,1%, сообщает во вторник агентство Ritzaus Bureau со ссылкой на данные Государственного института сыворотки.

3 827 человек, или 1,38%, в этой возрастной группе иммунизированы полностью.

Дети получили возможность начать вакцинацию в середине июля. Им предлагаются препараты компаний Pfizer и Moderna. Для возрастной группы действуют особые правила: жители страны до 15 лет не могут дать согласие на прививку самостоятельно, поэтому на вакцинацию ребенка должен сопровождать родитель или опекун.