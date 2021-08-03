Кристина Тимановская объяснила свои поступки эмоциональным напряжением

МИНСК, 3 августа. /ТАСС/. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, вступившая в конфликт с руководством делегации Белоруссии на Олимпиаде в Токио и получившая визу для выезда в Польшу, объяснила свои действия эмоциональным напряжением, связанным с выступлением на играх. Об этом она заявила в интервью белорусскому государственному телевидению, которое было обнародовано во вторник.

"Первая Олимпиада, я готовилась к конкретным дистанциям и, когда узнала, что по каким-то там стечениям обстоятельств я могу принять участие в эстафете 4*400, я, наверное, была немного шокирована, перенервничала, и у меня взяли верх мои эмоции", - пояснила спортсменка. "Порой, вы знаете, мне говорят, что мы порой делаем, а потом думаем, и можем сожалеть о своих поступках, о своих эмоциях. И я думаю, что первая Олимпиада - это уже для меня какие-то эмоции. Я вышла, уже пробежала 100 м, где-то не получилось - опять эмоции", - описала свои переживания белорусская атлетка.

"Я начала размышлять, что мне нужно исправить, думать о том, что мне предстоит еще один старт, и нужно собраться и показать там себя и свои секунды. Тут я узнаю еще о третьем виде [забега], и тут вот меня, наверное, переполнили эмоции", - рассказала Кристина Тимановская.

Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии объявил 1 августа, что тренерский штаб команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Первоначально планировалось, что легкоатлетка выступит в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 м. В связи с отсутствием необходимого количества допинг-проб от участия в эстафете 4*400 м были отстранены две белорусские бегуньи. Тренерский штаб решил задействовать в эстафете Тимановскую, которая в соцсетях подвергла критике такое решение.

Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности сообщили, что Тимановскую насильно вывозят из Токио в связи с ее критикой действий тренерского штаба белорусских легкоатлетов. Тимановская заявила "Еврорадио" о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам спортсменки, на нее было оказано давление, ее пытаются вывезти из Японии без ее согласия.

Заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач в понедельник сообщил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Ожидается, что белорусская легкоатлетка вылетит в Варшаву 4 августа. НОК Белоруссии отслеживает ситуацию вокруг легкоатлетки Тимановской и сотрудничает в этом вопросе с оргкомитетом Олимпиады и Международным олимпийским комитетом.