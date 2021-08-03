День города пройдет в Йошкар-Оле 14 августа

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Власти Республики Марий Эл приняли решение о проведении праздничных мероприятий в честь Дня города Йошкар-Олы 14 августа 2021 года, сообщила во вторник пресс-служба администрации главы Республики Марий Эл.

"В день города 14 августа, предварительно, мы обсуждали возможность проведения концерта под открытым небом. Предлагается территория Царевококшайского Кремля. Его мощность - около 5 тыс. человек. Там с комфортом можно разместить около 1 700 человек. Будет не тесно, и [антиковидные] требования будут соблюдены", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правительства республики Михаила Васютина.

Мэр города Йошкар-Олы Евгений Маслов добавил, что проведение праздничного салюта предварительно включили в программу мероприятий и ограничений на это нет.

Ранее постановлением главы Йошкар-Олы из-за угрозы распространения коронавируса празднование Дня города перенесли на более поздний срок. Это связано с угрозой распространения коронавируса.

Кроме того, в регионе на 13 августа запланировали открытие филармонии, строительство которой велось в рамках национального проекта "Культура". Васютин, которого цитирует пресс-служба, отмечает, что зал может быть заполнен только наполовину, это около 200 человек.

Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса продлили в Республике Марий Эл до 9 августа. Согласно введенным ограничениям, приостанавливается деятельность кафе, расположенных в торгово-развлекательных центрах, кроме продажи навынос и услуг доставки. Кроме того, с 23:00 до 06:00 запретили деятельность кафе, ночных клубов, баров и дискотек, максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах сократили до 50% от общей вместимости, при этом запретили буфетное обслуживание.