Власти Швейцарии призвали жителей страны активнее вакцинироваться

ЖЕНЕВА, 3 августа. /ТАСС/. Власти Швейцарии призвали невакцинированных сограждан активнее делать прививки от коронавируса в связи со значительным снижением в последние недели темпов иммунизации и распространением особо опасного штамма "дельта". Как заявила во вторник руководитель отдела инфекционного контроля Федерального управления здравоохранения (ФУЗ) Вирджини Массере, в стране еще очень много непривитых, что создает угрозу для распространения инфекции и перегрузки больниц.

Выступая на пресс-конференции в Берне, трансляция которой велась на сайте ведомства здравоохранения, Массере сообщила, что "кантональные власти прилагают усилия для расширения вакцинации" и предлагают населению удобные варианты ее проведения. С учетом быстрого распространения в Швейцарии варианта коронавируса "дельта", отличающегося высокой заразностью, исключительно важно вакцинироваться до осени, отметила она. "В Швейцарии еще достаточно много людей без иммунитета [к SARS-CoV-2], чтобы опасаться перегрузки больниц", - продолжила инфекционист. По ее словам, коронавирус, "несомненно, станет эндемическим, как и другие сезонные вирусы", и в этой ситуации "вакцина остается гораздо лучшим способом для иммунизации, чем инфекция", учитывая, что "риск осложнений от болезни примерно в тысячу раз выше, чем риск пострадать от вакцины".

В связи с замедлением в последнее время темпов вакцинации, являющейся в Швейцарии добровольной, власти не исключают отказа от части заказанной ранее у фармацевтических компаний вакцины из-за ее недостаточной востребованности. Швейцария получила в июле 1,5 млн доз и столько же ожидает получить в августе. Вместе с тем, как подчеркнула Массере, "мы не хотим создавать запасы". "Мы сократим заказы, если вакцинация не будет за ними поспевать, чтобы другие государства могли этим воспользоваться", - сказала она.

С 27 июля по 2 августа, по данным ФУЗ, в среднем ежедневно швейцарские врачи делали 23 973 прививки от коронавируса, что на 41% меньше, чем на предыдущей неделе. На настоящий момент две необходимые дозы вакцины получили 48,3% жителей страны.

Выступивший на пресс-конференции в Берне руководитель специальной научной группы по коронавирусу при правительстве Швейцарии Мартин Аккерман обратил внимание на тот факт, что в стране сейчас насчитывается около 3 млн невакцинированных людей, что чревато новым резким ростом заболеваемости. "Вакцинируйтесь при первой возможности", - призвал сограждан эксперт. В первую очередь, по его мнению, прививки должны сделать люди старше 50 лет.

За последние сутки в Швейцарии и Княжестве Лихтенштейн (ФУЗ ведет общую статистику для двух стран) было зарегистрировано 1 069 заразившихся коронавирусом, а общее число случаев инфицирования достигло 720 743. С начала пандемии было зафиксировано 10 420 летальных исходов.