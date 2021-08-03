Киноархивы Net-Film и Госфильмофонда будут доступны для всех пользователей

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российский архив кинохроники Net-Film стал узлом блокчейн-инфраструктуры IPChain, что позволит пользователям бесплатно знакомиться с материалами в киноархивах Net-Film и Госфильмофонда. Об этом во вторник сообщил президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский.

"Российский архив кинохроники Net-Film стал узлом блокчейн-инфраструктуры IPChain. Теперь все пользователи смогут бесплатно знакомиться с материалами в киноархивах Net-Film и Госфильмофонда. Благодаря тому, что в сети IPChain зафиксирована информация о правах, пользователи смогут мгновенно заключить договор в цифровой форме и приобрести лицензию на коммерческое использование видеоматериалов в высоком разрешении", - сообщил он.

Как пояснили в пресс-службе Ассоциации IPChain, теперь совершать сделки в электронном реестре IPChain через сервисы Net-Film могут не только государственные архивы, кино- и телекомпании, но и любые другие владельцы прав на аудиовизуальные произведения, в том числе физические лица. Необходимо лишь заключить пользовательское соглашение и предоставить документы, подтверждающие авторские права на контент.

Новый формат заключения лицензионных договоров

Сотрудничество с IPChain позволит создать прозрачный онлайн-реестр и оперативно контролировать, проверять легитимность лицензий на архивные материалы, рассказала генеральный директор Net-Film Марина Гридина. "При этом мы гарантируем, что конфиденциальность покупателя лицензии будет максимально сохранена. По своему усмотрению он сможет, например, сокрыть информацию о сделке, но данные о ее свершении останутся открытыми", - говорит Гридина.

Как рассказал Кричевский, лицензионные договоры с правообладателями будут заключаться в цифровом формате "в один клик". При этом владельцы прав гарантированно получат вознаграждение за использование архивных материалов, кинохроник и документальных фильмов. "Все больше потребителей в российском аудиовизуальном бизнесе легально используют лицензионные материалы государственных архивов и фондов. Теперь они имеют все возможности заключать цифровые договоры с правообладателями. Такие сделки не занимают много времени, и они уже стали приоритетным и удобным способом обеспечить защиту своих интеллектуальных прав в цифровой среде", - пояснил Кричевский.

Доступ к российскому кинонаследию

По словам первого заместителя генерального директора Госфильмофонда Романа Чистякова, партнерство с IPChain позволяет комплексно подойти к организации удобного и легального использования российского кинонаследия. Госфильмофонд планирует также предоставить пользователям оперативный доступ к информации и статистике о том, кому, когда, на какой срок и на какой территории предоставлены авторские права.

"Использование цифровых решений по управлению и защите прав на государственные коллекции является логичным продолжением работы по оцифровке киноархивов Госфильмофонда в рамках Национального проекта "Культура". Совокупность всех мер, а также планы Госфильмофонда по масштабной цифровой реставрации архивных фильмов в итоге сделают доступным кинонаследие страны для всех любителей и исследователей отечественного кино", - подытожил Чистяков.

О сети IPChain

В июне этого года президент России Владимир Путин подписал Указ "О создании Общероссийской общественно-государственной организации "Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности". Его ключевая функция - сопровождение подключения к инфраструктуре IPChain корпоративных и публичных сервисов и платформ, принадлежащих государственным структурам и частным компаниям. В число учредителей Российского центра вошли Минцифры России и Ассоциация IPChain. Таким образом, сеть IPChain стала общегосударственной инфраструктурой для оборота и защиты прав на результаты творческой деятельности.