Bild: власти ФРГ разработали новые карантинные меры на осень-зиму

БЕРЛИН, 3 августа. /ТАСС/. Правительство Германии планирует ужесточить осенью-зимой карантинные меры, независимо от темпов распространения коронавируса в стране. Как сообщила во вторник газета Bild со ссылкой на документ, направленный Минздравом ФРГ в федеральные земли, ограничения затронут прежде всего непривитых жителей.

В нем ведомство отмечает, что "такого радикального локдауна, как во время второй и третьей волны, скорее всего, не потребуется". Тем не менее министерство не исключает несколько "смягченного" карантина, который оно планирует ввести "в начале - середине сентября во всей Германии". Меры предусматривают, что, например, посещение ресторанов, парикмахерских, мероприятий в помещениях, размещение в отелях будут доступны только привитым, выздоровевшим или после предъявления отрицательного результата теста на COVID-19.

При этом при определенных условиях - в случае, если в том или ином районе произойдет ухудшение эпидемиологической обстановки, - жители, которые не вакцинировались, не смогут отправиться в ресторан или другие заведения даже с тестом. Сейчас общее количество непривитых в ФРГ составляет примерно 32 млн человек. Население Германии насчитывает порядка 83 млн человек.

Кроме того, власти ФРГ хотят оставить в силе обязанность носить маски в общественном транспорте и в торговых точках для всех жителей как минимум до весны 2022 года.