В Северной Осетии до конца месяца развернут 1,5 тыс. коек для пациентов с коронавирусом

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 августа. /ТАСС/. Дополнительные 1,5 тыс. коек развернут для пациентов с коронавирусом в медучреждениях Северной Осетии до конца месяца, сообщил врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев на заседании оперативного штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.
"Сейчас 103 койки открыты на базе Ардонской ЦРБ, еще 30 коек развернули в РДКБ. Готовятся к приему пациентов эндокринологический и кожно-венерологический диспансеры. До конца месяца планируется развернуть 1,5 тыс. коек", - сказал министр.
Руководитель управления Роспотребнадзора по республике Алан Тибилов отметил рост заболеваемости в регионе, а также рассказал о предпринимаемых мерах для минимизации распространения вируса. "Пятую неделю на территории региона растет заболеваемость. По результатам мониторинга, в Северной Осетии, в основном, циркулирует индийский штамм коронавируса. Совместно с межведомственными группами ежедневно проводятся рейдовые мероприятия по соблюдению требований Роспотребнадзора", - сказал Тибилов.
Он отметил необходимость введения дополнительных ограничительных мер на территории республики.
Всего в республике COVID-19 подтвердился у 19 005 человек (+62 за сутки), выздоровели 18 339 человек, 265 случаев - летальные.