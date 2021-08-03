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В Северной Осетии до конца месяца развернут 1,5 тыс. коек для пациентов с коронавирусом

Врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев отметил необходимость введения дополнительных ограничительных мер

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 августа. /ТАСС/. Дополнительные 1,5 тыс. коек развернут для пациентов с коронавирусом в медучреждениях Северной Осетии до конца месяца, сообщил врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев на заседании оперативного штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.

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"Сейчас 103 койки открыты на базе Ардонской ЦРБ, еще 30 коек развернули в РДКБ. Готовятся к приему пациентов эндокринологический и кожно-венерологический диспансеры. До конца месяца планируется развернуть 1,5 тыс. коек", - сказал министр.

Руководитель управления Роспотребнадзора по республике Алан Тибилов отметил рост заболеваемости в регионе, а также рассказал о предпринимаемых мерах для минимизации распространения вируса. "Пятую неделю на территории региона растет заболеваемость. По результатам мониторинга, в Северной Осетии, в основном, циркулирует индийский штамм коронавируса. Совместно с межведомственными группами ежедневно проводятся рейдовые мероприятия по соблюдению требований Роспотребнадзора", - сказал Тибилов.

Он отметил необходимость введения дополнительных ограничительных мер на территории республики.

Всего в республике COVID-19 подтвердился у 19 005 человек (+62 за сутки), выздоровели 18 339 человек, 265 случаев - летальные.

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