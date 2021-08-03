Ученые разработали тест для выявления клеточного иммунитета к коронавирусу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора создали тест для выявления клеточного иммунитета к коронавирусу. Этап доклинических испытаний уже завершили, ученые рассчитывают зарегистрировать тест до конца 2021 года, сообщил директор института Арег Тотолян.
"На днях были завершены доклинические испытания, они прошли успешно, на руках уже имеется официальное заключение, что [тест] абсолютно безвреден по всем параметрам. Сейчас мы находимся на стадии обсуждения с нашим основным регулятором - Минздравом, который решает вопрос о возможности начать проведение клинических испытаний. Если до нового года удастся пройти этап всех предрегистрационных испытаний и получить регистрацию, это будет достаточно хороший результат", - сказал Тотолян в эфире телеканала "78".
Он пояснил, что клеточный иммунитет является специфическим показателем, который может проявляться в организме человека даже при отсутствии достаточного количества антител, которые выявляют обычные тесты. При этом он не имеет какого-то количественного выражения: он или существует или отсутствует в организме. Пока нет широко доступных для населения зарегистрированных тестов, которые способны его диагностировать.
"Почти все знают о тесте на туберкулез или Манту - это подкожная инъекция. В принципе наш тест работает аналогично, только в качестве антигена используется специальный белок. В его основу взяты четыре белка, из которых состоит коронавирус. Взяты наиболее иммуногенные участки, которые сшиты искусственным образом в единый белок. Такой белок используется для постановки кожного теста", - отметил Тотолян.
По его словам, ученые начали доклинические испытания теста на добровольцах из числа сотрудников института в марте. При этом тест испытали как переболевшие и вакцинированные сотрудники, так и те, кто не болел и вакцинировался.
"Если до конца года этот препарат зарегистрируют, то в этом случае у нас будет на руках инструментарий оценки клеточного иммунитета, не только с помощью антител как другие тесты. Он может применяться и для исследования индивидуального, и для популяционного иммунитета, потому что тест максимально адаптирован для массового применения", - рассказал ученый.