Ученые разработали тест для выявления клеточного иммунитета к коронавирусу

"На днях были завершены доклинические испытания, они прошли успешно, на руках уже имеется официальное заключение, что [тест] абсолютно безвреден по всем параметрам. Сейчас мы находимся на стадии обсуждения с нашим основным регулятором - Минздравом, который решает вопрос о возможности начать проведение клинических испытаний. Если до нового года удастся пройти этап всех предрегистрационных испытаний и получить регистрацию, это будет достаточно хороший результат", - сказал Тотолян в эфире телеканала "78".

Он пояснил, что клеточный иммунитет является специфическим показателем, который может проявляться в организме человека даже при отсутствии достаточного количества антител, которые выявляют обычные тесты. При этом он не имеет какого-то количественного выражения: он или существует или отсутствует в организме. Пока нет широко доступных для населения зарегистрированных тестов, которые способны его диагностировать.

"Почти все знают о тесте на туберкулез или Манту - это подкожная инъекция. В принципе наш тест работает аналогично, только в качестве антигена используется специальный белок. В его основу взяты четыре белка, из которых состоит коронавирус. Взяты наиболее иммуногенные участки, которые сшиты искусственным образом в единый белок. Такой белок используется для постановки кожного теста", - отметил Тотолян.

По его словам, ученые начали доклинические испытания теста на добровольцах из числа сотрудников института в марте. При этом тест испытали как переболевшие и вакцинированные сотрудники, так и те, кто не болел и вакцинировался.

"Если до конца года этот препарат зарегистрируют, то в этом случае у нас будет на руках инструментарий оценки клеточного иммунитета, не только с помощью антител как другие тесты. Он может применяться и для исследования индивидуального, и для популяционного иммунитета, потому что тест максимально адаптирован для массового применения", - рассказал ученый.