В Ивановской области разрешили мероприятия в учреждениях культуры, где привиты сотрудники

ТАСС, 3 августа. Власти Ивановской области разрешили проведение концертов и других массовых мероприятий в учреждениях культуры, в которых все сотрудники вакцинировались от коронавируса или имеют антитела. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте администрации региона.

"В указ губернатора "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" внесены изменения, касающиеся режима безопасности на предприятиях, вошедших в специальный реестр организаций, где все сотрудники привиты против коронавируса или имеют антитела. В кинотеатрах, музеях, выставочных центрах разрешено проведение концертов и массовых мероприятий при соблюдении требований безопасности", - говорится в сообщении.

При этом число участников мероприятий не должно превышать 200 человек, а у посетителей должен быть отрицательный тест на коронавирус либо документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации против коронавируса.

С начала пандемии в Ивановской области выявили 41 742 случая заражения коронавирусом, из них 38 427 человек выздоровели, 1 396 пациентов умерли. В регионе первым компонентом вакцины против коронавируса привились 276 549 человек (28% населения региона), вторым - 210 337 человек. В Ивановской области с марта 2020 года ввели режим повышенной готовности, с мая 2020 года - обязательный масочный режим, который надо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах, других местах массового собрания людей.