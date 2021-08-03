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Проценко назвал вакцинацию одним из способов блокирования мутаций вируса

Главный врач больницы в Коммунарке отметил, что мутация вируса является его естественной эволюцией
Денис Проценко Валерий Шарифулин/ТАСС
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Денис Проценко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции является одним из путей блокирования распространения мутаций вируса. Об этом сообщил во вторник главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

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"Современная вакцина не утрачивает свою актуальность и для новых штаммов. Наоборот, вакцинация - это тоже один из путей блокирования распространения мутаций", - сказал Проценко в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

По его словам, мутация вируса является его естественной эволюцией.

Проценко отметил, что в настоящее время в больнице в Коммунарке наблюдается снижение числа пациентов с коронавирусом. "У нас на утро - 782 больных. Что тревожно: из этих 782 больных 250 находятся в отделении реанимации, больше 110 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких, 5 молодых пациентов находятся на экстракорпорально-мембранной оксигенации. Наверное, это тоже такой характерный тренд, когда вроде заболеваемость снижается, и в больницах концентрируются более тяжелые пациенты с наиболее неблагоприятным прогнозом", - добавил Проценко.

Он отметил, что 68% сотрудников больницы прошли вакцинацию от COVID-19.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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