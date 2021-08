Глава Blizzard уволился на фоне скандала с домогательствами

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Глава американской компании - разработчика компьютерных игр Blizzard Аллен Брэк покинул свой пост на фоне скандала с домогательствами. Как сообщила во вторник газета USA Today, его место займут два руководителя.

Согласно данным газеты, осуществлять управление одним из крупнейших дистрибьютеров компьютерных игр будут бывшая глава компании Vicarious Visions, которая теперь является частью Blizzard, Дженнифер Онил и Майк Ибарра, работавший ранее в корпорации Microsoft.

Пресс-служба компании подчеркивает, что новые руководители будут работать вместе, чтобы сделать Blizzard "самым безопасным и гостеприимным рабочим местом для женщин и людей любого пола, этнической принадлежности, сексуальной ориентации и происхождения".

Скандал вокруг Blizzard начался после иска, поданного против компании от имени штата Калифорния 22 июля. Расследование показало, что сотрудницам Blizzard приходилось терпеть домогательства и притеснения на рабочем месте. В компании эту информацию отрицали, что привело к забастовке сотрудников.

Корпорации Activision Blizzard Inc. принадлежат игры World of Warcraft, Call of Duty, Diablo, Guitar Hero и другие.