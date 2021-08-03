ЦИК отчитался в Верховном суде об обнаружении нового офшора Грудинина

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Центризбирком во вторник предоставил Верховному суду России сведения о появлении новой офшорной компании у директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина. Об этом представитель ЦИК заявила на заседании по жалобе на исключение Грудинина из федерального списка кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму.

"Мы получили данные Генеральной прокуратуры, согласно которым с сентября 2020 года Грудинин снова стал владельцем акций ранее ликвидированной компании. Прилагаем решение Верховного суда Белиза, что данная компания больше не считается ликвидированной", - заявила представитель ЦИК.

Акции данной офшорной компании ранее остались Грудинину после развода с женой. Согласно позиции юристов Грудинина, идя на выборы, он ликвидировал компанию, но она возобновила деятельность без его участия в суде Белиза.

"Мы не подтверждаем возобновление деятельности этой компании и не понимаем, как она могла снова начать работу и принадлежать нашему доверителю Грудинину, если он об этом не извещен и не принимал участия в суде, где деятельность этой компании была возобновлена", - заявила юрист Грудинина.

Верховный суд во вторник начал слушания по жалобе Грудинина на снятие с выборов. Юристы истца во вступительном слове просили об отмене решения ЦИК. Заслушав позиции сторон, суд объявил перерыв в слушаниях до 9 августа для того, чтобы дать время представителям Грудинина ознакомиться с материалами дела.

История вопроса

ЦИК РФ на заседании 24 июля зарегистрировал федеральный список кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы и исключил из него Грудинина в связи с непредоставлением ряда документов, необходимых для его регистрации.

Согласно объяснениям представителей ЦИК в суде, бывшая жена Грудинина Ирина обратилась с заявлением, что предприниматель скрыл данные о наличии офшорной компании и является владельцем компании Bontro в Белизе. На заседании ЦИК был продемонстрирован ответ на запрос в Генпрокуратуру РФ, подтверждающий наличие у Грудинина акций Bontro. Сам Грудинин это опровергает.

По словам первого зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, в своем иске в ВС РФ партия настаивает, что Генпрокуратура "предоставила неапостилированные документы, недействительные в России", в то время как Грудинин предоставил апостилированные документы, которые, по мнению истцов, подтверждают, что он не владеет компанией Bontro. Также коммунисты усомнились в достоверности полученных ГП РФ выписок из реестра владельцев компаний.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщал, что в случае неудовлетворительного решения КПРФ намерена подать апелляцию и в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).