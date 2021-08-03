Синоптики предупредили, что смерчи "зависнут" над Поволжьем

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Холодный фронт, который накануне стал причиной разрушительных смерчей в Тверской области, останется над Поволжьем 4 августа. Это может привести к образованию смерчей в Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, Татарстане, Башкирии и Удмуртии, сообщил во вторник ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Самарская область, восток Татарстана на границе с республикой Башкортостан, север Башкортостана, Удмуртия. Эти поволжские регионы завтра будут находиться "на линии огня". Там местами следует ожидать смерчей или торнадо - это почти одно и то же. Тревожных новостей нужно ожидать с атмосферного фронта именно Поволжья", - рассказал он.

По словам Тишковца, сложная погода прогнозируется также на северо-востоке и востоке Ульяновской и Саратовской областей 4 августа.

Метеоролог объяснил, что холодный фронт, который стал причиной разрушительной погоды в Тверской области 2 августа, перестанет двигаться и зависнет над регионами Поволжья.

"Этот холодный фронт смешался на восток, у него была скорость примерно 20-30 км/ч, но в ближайшие сутки он попадет в так называемые параллельные потоки, ляжет практически вдоль Волги и потеряет свою мобильность, зависнет в пространстве, поэтому завтра линия этого холодного фронта протянется от Волго-Вятского региона через Татарстан, Самарскую область, Саратовскую область. Здесь надо ожидать самую сложную погоду 4 августа", - пояснил Тишковец.