Синоптики спрогнозировали потепление в Москве к выходным

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Москвичей порадует комфортное тепло, которое придет к выходным. Воздух будет прогреваться до 27 градусов, а до конца рабочей недели температура будет в диапазоне 20-25 градусов, сказал ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"К выходным мы попадем в теплый сектор циклона. У нас ожидается повышение температурного режима, но не столь значимое - до 25-27 градусов. Но вполне порадуемся комфортному теплу", - сообщил он.

По словам Тишковца, до конца недели погода в Москве будет относительно прохладной - 20-25 градусов тепла.

"Мы будем находиться в течение рабочей недели в таком в умеренном и прохладном воздухе. Прохладном, конечно, относительно той жары, которую мы перетерпели. Мы сейчас вернулись в рамки климатической нормы: ночами воздух будет остывать до плюс 9-14 градусов, а днем будет плюс 20-25 градусов", - полагает метеоролог.