Участники четвертой смены "Территории смыслов" получили гранты почти на 9 млн рублей

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Около 9 млн рублей получили в качестве грантов очные участники четвертой смены молодежного форума "Территория смыслов". Об этом сообщила во вторник пресс-служба форума.

"Для участников очного формата четвертой смены "Политика: новые вызовы" с 1 по 3 августа проходил всероссийский конкурс молодежных проектов. По итогам публичных защит были рекомендованы к присуждению грантовых средств 20 проектов на общую сумму 8,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным организаторов, самый маленький грант в 189 тыс. рублей получил проект по созданию акселератора историко-социального видеоблогинга "Патриотичный Тик-Ток". А самый большой грант в размере 489 тыс. рублей получил проект "Первая областная ярмарка сельской молодежи Еврейской автономной области "Агромол - вектор будущего".

Территория смыслов" проходит с 2015 года, до 2018 года форум проходил во Владимирской области. С 2019 года его площадкой стала мастерская управления "Сенеж" в Подмосковье. Седьмой форум "Территория смыслов" стартовал 5 июля и продлится до 12 августа. В программе этого года предусмотрели пять смен, которые будут проходить в смешанном формате. Часть участников находится на площадке форума, а часть подключается дистанционно.