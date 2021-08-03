Учителя Ленобласти смогут работать в школах только после вакцинации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Учителя в школах Ленинградской области смогут приступить к работе при условии прохождения вакцинации или предоставления актуального ПЦР-теста. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко, сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Учителя смогут приступить к работе при условии прохождения полного курса вакцинации, или отрицательного ПЦР-теста давностью не более 72 часа", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, документ также корректирует проведение линеек в День знаний. Регион вводит ограничения по принципу "светофора", когда меры различаются для отдельных районов и населенных пунктов в зависимости от ситуации с заболеваемостью. В случае изменения ситуации районы переходят из одной зоны в другую с соответствующими ограничениями. Согласно этому правилу, районы Ленобласти разделили на "красную", "желтую" и "зеленую" зоны. К "красной" зоне отнесли восемь районов, к "желтой" - девять, к "зеленой" - один.

В "красной" зоне торжественные мероприятия 1 сентября продлятся не более 30 минут и состоятся на открытом воздухе. На них смогут присутствовать не более 120 учеников и не более 120 родителей (обязательно наличие масок). В "желтой" и "зеленой" зонах вводятся аналогичные условия, за исключением количества участников линеек: в первом случае - не более 300 учеников и не более 300 родителей, во втором - не более 500 учеников и не более 500 родителей.

"Также внесены изменения в условия оказания плановой помощи (в стационаре и амбулаторно) и проведения ряда медосмотров. Теперь пациентам нужно либо предоставить справку о прохождении полного курса вакцинации, либо результаты ПЦР-теста давностью не более 72 часа", - отмечается в сообщении.

Ранее власти Ленинградской области продлили действующие в регионе ограничения на проведение массовых и спортивных мероприятий и торжеств: в "красной" зоне их запретили до 15 августа. В остальных районах проводить массовые мероприятия разрешили при наличии у участников отрицательных ПЦР-тестов, сертификатов о вакцинации против коронавируса или документов о наличии антител после перенесенного заболевания.

Об эпидемиологической ситуации

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 56 798 человек, выздоровели 47 407, умерли 2 135. За минувшие сутки в регионе выявили 236 случаев заражения.