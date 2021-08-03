Байден считает, что ситуация с COVID-19 в США в ближайшее время ухудшится

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Ситуация в Соединенных Штатах с новой волной коронавируса, вызванной распространением штамма "дельта", в ближайшее время ухудшится, прежде чем вновь нормализоваться. Такую оценку дал во вторник президент США Джо Байден, выступая в Белом доме.

"Этот вариант (штамм "дельта") очень сильно отличается от того, с чем мы имели дело ранее. Он очень легко распространяется, и он вызывает новую волну случаев заражения. В настоящий момент на него приходится более 80% всех случаев заражения COVID-19 в США", - сообщил американский лидер.

"Эксперты говорят нам, что количество случаев заражения будет расти в следующие недели. Это в целом трагедия, которую можно было предотвратить, и ситуация ухудшится, прежде чем стать лучше", - сказал он.

Байден пояснил, что нынешняя волна отличается от предыдущих тем, что в этот раз "в наличии имеются средства, с помощью которых можно избежать этого роста случаев заражения". Президент отметил, что речь идет о вакцинации. "Все очень просто - вакцины. Я хочу предельно четко сказать о том, что происходит в стране: сегодня мы имеем дело с пандемией непривитых", - заявил Байден.