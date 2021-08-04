Тимановская покидает посольство Польши в Токио

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Белорусская спортсменка Кристина Тимановская покинула посольство Польши в Токио и, предположительно, направляется в аэропорт Нарита для вылета в Варшаву. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Она находилась в дипломатическом представительстве со 2 августа. В тот же день ей была выдана польская виза.

Автомобиль в который, предположительно, села Тимановская, предварительно заехал на территорию посольства Польши и припарковался в подземном гараже. Ее погрузка в машину осуществлялась за закрытыми воротами, вне зоны видимости журналистов.

Машину с Тимановской сопровождают еще два автомобиля полиции без опознавательных знаков. Багаж Тимановской, предположительно, находится в другом автомобиле. Спортсменку также сопровождают сотрудники польского посольства, которые, как сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, должны будут полететь вместе с ней в Варшаву.

Ситуация вокруг спортсменки

Национальный олимпийский комитет Белоруссии объявил 1 августа, что тренерский штаб команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Первоначально планировалось, что легкоатлетка выступит в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 м. В связи с отсутствием необходимого количества допинг-проб от участия в эстафете 4 400 м были отстранены две белорусские бегуньи. Тренерский штаб решил задействовать в эстафете Тимановскую, которая в соцсетях подвергла критике такое решение.

Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности сообщили, что Тимановскую насильно вывозят из Токио в связи с ее критикой действий тренерского штаба белорусских легкоатлетов. Тимановская заявила Euroradio о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам спортсменки, на нее было оказано давление, ее пытаются вывезти из Японии без ее согласия.

Заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач в понедельник сообщил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Ожидается, что белорусская легкоатлетка вылетит в Варшаву 4 августа. НОК Белоруссии отслеживает ситуацию вокруг легкоатлетки Тимановской и сотрудничает в этом вопросе с оргкомитетом Олимпиады и Международным олимпийским комитетом.